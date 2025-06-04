Россияне рассказали, с какими проблемами сталкиваются на кассах самообслуживания

Подавляющее большинство опрошенных россиян (84%) пользовались кассами самообслуживания в магазинах, более 56% из них сталкивались с проблемами при этом. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (есть у «Газеты.Ru»).

В основном россияне испытывали сложности при сканировании штрих-кодов или маркировке товаров (30% респондентов). 25% долго ждали сотрудника для подтверждения покупки в кассе самообслуживания. У 12% были проблемы с оплатой товара на такой кассе, еще столько же заявили о ее неудобном интерфейсе. 10% отметили неполадки с весами на кассе самообслуживания. Мужчины (12%) чаще, чем женщины (8%) заявляли о неполадках с весами. Неудобство интерфейса кассы — более распространенная проблема для россиян старше 65 лет (32%).

Свыше четверти россиян (29%) не сталкиваются с проблемами и пользуются кассами самообслуживания без затруднений. Чаще всего это люди в возрасте 55–64 лет. Россияне пользуются кассами самообслуживания, чтобы не стоять в очереди и быстро купить товар. Мужчины (14%) больше, чем женщины (10%) ценят отсутствие необходимости взаимодействовать с кассиром.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Ранее стало известно, заменили ли кассы самообслуживания персонал магазинов.