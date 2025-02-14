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«Онлайн вместо кассиров»: торговле в РФ предсказали трансформацию через пять лет

Эксперт SuperJob Голованова: через 5 лет рынок торговли перейдет в онлайн-формат
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РИА «Новости»

В России сегодня продолжает расти спрос на работников в сфере торговли, однако через пять лет рынок трансформируется и перейдет в онлайн-формат. Пока автоматизация, в том числе кассы самообслуживания, не повлияли на набор сотрудников в торговые сети, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Минтруд предсказал падение спроса на рынке труда на представителей сфер госуправления и торговли. Однако пока ситуация обратная – так, в январе специалисты отмечали высокий интерес к работникам сферы торговли. Во многом на этот показатель влияет привычка покупателей общаться с кассирами – руководство сетей не хотят терять таких постоянных клиентов, отметила Голованова. Даже с учетом появления автоматических касс магазины не откажутся полностью от специалистов – например, от пиарщиков и маркетологов.

«Сейчас спрос есть практически на всех специалистов, если речь идет о профессионалах. Начинающим специалистам в маркетинге и пиаре сейчас труднее устроиться», — пояснила эксперт.

Наибольшее влияние на сферу торговли оказывает переход на e-commerce – в ближайшее время это направление, толчок которому дала пандемия коронавируса, продолжит развиваться, считает Голованова. Уже сегодня вокруг российских домов больше пунктов доставок, чем продуктовых магазинов, заключила эксперт.

Ранее в России спрогнозировали снижение спроса на руководящих работников.

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