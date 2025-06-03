В Минэкономразвития заявили об ощутимом замедлении инфляции в РФ

В российской экономике наступил период охлаждения. На этом фоне статистика показывает ощутимое замедление инфляции, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Экономика сейчас вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года. Видим, все больше отраслей реального сектора показывают падение выпуска», — сказал Решетников.

Он добавил, что население РФ продолжает отправлять свои доходы в сбережения, а не на потребительский рынок, из-за чего замедляются темпы роста потребительского спроса, а также замедляется инфляция.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что замедление темпов инфляции создает дополнительные возможности для смягчения денежно-кредитной политики, включая снижение ключевой ставки.

По его словам, одна из причин охлаждения экономики кроется в борьбе с инфляцией через ставку. При этом Силуанов подчеркнул, что в текущей ситуации нет ничего страшного, напомнив, что экономика, как и жизнь, циклична.

Ранее был назван курс рубля, нужный для стабильности экономики.