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Глава Минфина намекнул на возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Силуанов: замедление инфляции дает возможности ЦБ для снижения ключевой ставки
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замедление инфляции в России создает дополнительные возможности для смягчения денежно-кредитной политики, включая снижение ключевой ставки. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, передает «Интерфакс».

«Работа по охлаждению экономики дает результат. После этого периода власти снова дадут импульс развитию. Борьба с инфляцией через ставку — одна из причин охлаждения. В этом нет ничего страшного: экономика и жизнь цикличны», — пояснил Силуанов, отметив цикличность экономических процессов.

ЦБ на заседании 6 июня с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,25–1 процентный пункт до 20–20,75% или сохранит ее на уровне 21%, спрогнозировали для «Газеты.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также экономисты и финансовые аналитики. По их мнению, ставки по вкладам опустятся ниже 19% в течение нескольких недель после заседания, однако сейчас все равно выгодно открывать депозит. Ставки же по ипотеке и потребкредитам будут снижаться медленнее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут отменить налог на проценты по трехлетним вкладам.

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