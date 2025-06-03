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В РФ обеспокоены нарушениями при поставках растительной продукции из Армении

Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках цветов из Армении
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Belkin Alexey/Global Look Press

Россельхознадзор обеспокоен участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. Об этом сообщило РИА Новости.

В этом году, как рассказали в ведомстве, наблюдается резкое увеличение ввоза срезанных цветов из Армении. По результатам фитосанитарного контроля было выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом.

Кроме того, неоднократно выявлялись карантинные объекты и в других видах растительной продукции.

В случае отсутствия необходимых мер реагирования надзорный орган будет вынужден ввести с 16 июня временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран, заключили в Россельхознадзоре.

В мае глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение о необходимости полного запрета на транспортировку красной икры для личных нужд.

По его словам, качество икры, которую перевозят на самолетах, не контролируется, что приводит к обращениям к врачам.

Ранее в российском сыре нашли лекарство от глистов.

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