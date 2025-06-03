В РФ обеспокоены нарушениями при поставках растительной продукции из Армении

Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках цветов из Армении

Россельхознадзор обеспокоен участившимися нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. Об этом сообщило РИА Новости.

В этом году, как рассказали в ведомстве, наблюдается резкое увеличение ввоза срезанных цветов из Армении. По результатам фитосанитарного контроля было выявлено 13 случаев заражения цветов западным цветочным трипсом.

Кроме того, неоднократно выявлялись карантинные объекты и в других видах растительной продукции.

В случае отсутствия необходимых мер реагирования надзорный орган будет вынужден ввести с 16 июня временные ограничения на ввоз цветочной продукции в Россию в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов из третьих стран, заключили в Россельхознадзоре.

В мае глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал мнение о необходимости полного запрета на транспортировку красной икры для личных нужд.

По его словам, качество икры, которую перевозят на самолетах, не контролируется, что приводит к обращениям к врачам.

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