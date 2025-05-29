В российском сыре нашли лекарство от глистов

В брянских магазинах сети «Маяк» обнаружили, что сыр «Стародубский» содержит антигельминтное средство, предназначенное для лечения глистов у крупного рогатого скота. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Лабораторные исследования показали, что в мягком сыре присутствует клозантел в количестве 2,7 микрограмма на килограмм. Кроме того, в продукте была обнаружена трансглутаминаза, известная как «мясной клей», использование которой в пищевой промышленности запрещено. Ведомство предупредило, что эта добавка может негативно сказаться на иммунной системе и даже спровоцировать развитие рака. Сыр производился в том же регионе, где и был найден.

26 мая сообщалось, что в курице и сыре, импортированных из Белоруссии в Россию, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Нарушения обнаружены у производителей «Смолевичи бройлер» (курица) и «Смолевичи молоко» (сыр). Продукция предприятий переведена на усиленный лабораторный контроль. Информация о возможных рисках направлена в регионы и розничные сети, где могли быть поставлены зараженные товары.

Ранее россиян предупредили об опасности кофе из автомата.