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Общество
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В российском сыре нашли лекарство от глистов

Россельхознадзор: в брянском сыре «Стародубский» обнаружили лекарство от глистов
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Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

В брянских магазинах сети «Маяк» обнаружили, что сыр «Стародубский» содержит антигельминтное средство, предназначенное для лечения глистов у крупного рогатого скота. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Лабораторные исследования показали, что в мягком сыре присутствует клозантел в количестве 2,7 микрограмма на килограмм. Кроме того, в продукте была обнаружена трансглутаминаза, известная как «мясной клей», использование которой в пищевой промышленности запрещено. Ведомство предупредило, что эта добавка может негативно сказаться на иммунной системе и даже спровоцировать развитие рака. Сыр производился в том же регионе, где и был найден.

26 мая сообщалось, что в курице и сыре, импортированных из Белоруссии в Россию, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Нарушения обнаружены у производителей «Смолевичи бройлер» (курица) и «Смолевичи молоко» (сыр). Продукция предприятий переведена на усиленный лабораторный контроль. Информация о возможных рисках направлена в регионы и розничные сети, где могли быть поставлены зараженные товары.

Ранее россиян предупредили об опасности кофе из автомата.

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