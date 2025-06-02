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Бизнес
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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю

Финансист Тимошенко: на этой неделе курс доллара составит 77-80 рублей
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Depositphotos

На этой неделе доллар будет стоить 77–80 рублей, евро — 88–91 рубль, юань — 10,75–11,15 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Дополнительную уверенность рублю по отношению к трем валютам (доллару, евро и юаню), помимо поступающей в Россию экспортной выручки, краткосрочно способно добавить предстоящее решение по ключевой ставке. Ожидается, что она останется неизменной, при этом впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%. Однако пока у ЦБ скорее недостаточно аргументов по «заякорению» инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас», — отметил Тимошенко.

По его словам, новости геополитики могут сыграть свою роль в паре рубля с долларом и евро. Финансист уточнил, что финансовый рынок все же ожидает снижения ключевой процентной ставки, что оказывает дополнительное давление на доллар. Не на стороне американской валюты — данные по снижению ВВП США по итогам первого квартала, которое было отмечено впервые за три года.

Инвесторы также ожидают снижения ключевой ставки Европейского ЦБ, заключил Тимошенко.

2 июня к 11:08 мск курс доллара превысил 78,8 рубля, евро — 90 рублей, юаня — 10,9 рубля.

Ранее было названо условие падения курса доллара до 75 рублей.

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