Стало известно о возможном снижении ключевой ставки в РФ

Центробанк РФ может снизить ключевую ставку на июньском заседании, сообщает Bloomberg со ссылкой на российских чиновников, знакомых с ситуацией.

По информации агентства, совет директоров Центробанка может ослабить денежно-кредитную политику на фоне наблюдающихся признаков охлаждения экономики России.

Ключевая ставка в РФ держится на уровне 21% с октября 2024 года. Центробанк несколько раз оставлял ставку без изменений из-за растущей инфляции и сохранения напряженности на внутреннем рынке труда.

До этого Центробанк проинформировал, что сообщения об ограничениях на снятие наличных через банкоматы с 1 июня не соответствуют действительности.

В ЦБ отметили, что подобные изменения действительно вступят в силу, но только с 1 сентября 2025 года. Однако нововведение будет касаться исключительно ситуаций, когда банк заподозрит, что клиент находится под влиянием мошенников. В таких случаях кредитная организация сможет временно — на срок до 48 часов — ограничить выдачу наличных суммой до 50 тысяч рублей в сутки.

Ранее юрист раскрыл, как мошенники теперь называют «безопасный счет».