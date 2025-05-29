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Юрист раскрыл, как мошенники теперь называют «безопасный счет»

Юрист Соловьев предупредил о схеме мошенничества с декларационными счетами
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Depositphotos

Вместо понятия «безопасный счет» мошенники начали использовать «криптовалютные», «резервные» и «декларационные» счета. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, созданием алгоритмов таких словосочетаний заняты специалисты, например, психологи, юристы, экономисты и эксперты по нейролингвистическому программированию. Они создают убедительную легенду, чтобы жертва бездумно совершала необходимые злоумышленникам действия.

Соловьев отметил, что формулировку могут поменять, если предыдущая уже не работает, как это произошло с «безопасным счетом».

Он напомнил, что единственный безопасный счет — ваш личный счет, к которому нельзя допускать посторонних.

До этого юрист Александр Хаминский рассказал, что новый закон, направленный на защиту граждан от мошенников, вступит в силу с 1 июня.

Банки будут проверять подозрительное снятие наличных. При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку выдачи средств без добровольного согласия, отметил юрист.

Ранее россиян предупредили о новой многоуровневой схеме телефонного мошенничества.

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