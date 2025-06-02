Экономист спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

На пару рубль-юань на текущей неделе будет оказывать влияние целый ряд факторов. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. На стороне российской валюты, по его словам, могут оказаться ускорившаяся репатриация экспортной выручки, а также предстоящее решение Центробанка по ключевой ставке. Важную роль играет и геополитическая повестка — прогнозы по мирным переговорам между РФ и Украиной.

Что касается юаня, в фокусе внимания продолжает оставаться торговое противостояние США и Китая, где отмечаются сигналы на снижение напряженности, отметил эксперт.

«Поддержку китайской экономике и юаню в частности способен оказать общий курс КНР на активное развитие искусственного интеллекта, попытки создать мощный суверенитет в технологиях, весомую конкуренцию мировым лидерам в этой области», — считает Тимошенко.

Согласно его прогнозу, торговый диапазон юаня в первую неделю июня 2025 года составит 10,75–11,15 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев до этого говорил, что ключевым событием этой недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в немалой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, подчеркнул он.

Ранее финансист предупредил о риске дефицита наличных долларов в начале лета.