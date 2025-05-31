Финансист предупредил о риске дефицита наличных долларов в начале лета

Наличные доллары нового образца будет сложно приобрести перед началом летнего сезона в России. Об этом сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в разговоре с агентством «Прайм».
Российские банки получают новые доллары по параллельному импорту, поэтому их объем небольшой, отметил Чирков.
Доллары старого образца принимают не везде. Так, Турция ограничила прием старых банкнот в связи с обнаружением подделок на $600 млн, рассказал финансист.
По его мнению, такой сценарий может повториться в любой другой стране.
В качестве альтернативы доллару Чирков назвал евро, который тоже является востребованной валютой и в Турции, и в других странах, куда ездят российские граждане. Агентство подчеркивает, что в Москве новые банкноты евро можно приобрести без проблем.
До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что перед поездкой за границу россиянам нужно заранее подготовиться к тому, что там могут не принять старые доллары. Он рекомендовал взять с собой наличные средства в других валютах – например, юани и рубли, которые при необходимости можно обменять на доллары актуального образца.
Ранее сообщалось об исчезновении новых долларов из российских банков.