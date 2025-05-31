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Бизнес
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Финансист предупредил о риске дефицита наличных долларов в начале лета

Доцент Чирков: приобрести доллары нового образца в РФ перед летом будет сложно
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mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Наличные доллары нового образца будет сложно приобрести перед началом летнего сезона в России. Об этом сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в разговоре с агентством «Прайм».

Российские банки получают новые доллары по параллельному импорту, поэтому их объем небольшой, отметил Чирков.

Доллары старого образца принимают не везде. Так, Турция ограничила прием старых банкнот в связи с обнаружением подделок на $600 млн, рассказал финансист.

По его мнению, такой сценарий может повториться в любой другой стране.

В качестве альтернативы доллару Чирков назвал евро, который тоже является востребованной валютой и в Турции, и в других странах, куда ездят российские граждане. Агентство подчеркивает, что в Москве новые банкноты евро можно приобрести без проблем.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота сообщил, что перед поездкой за границу россиянам нужно заранее подготовиться к тому, что там могут не принять старые доллары. Он рекомендовал взять с собой наличные средства в других валютах – например, юани и рубли, которые при необходимости можно обменять на доллары актуального образца.

Ранее сообщалось об исчезновении новых долларов из российских банков.

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