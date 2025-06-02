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Бизнес
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Bloomberg подсчитал состояния богатейших россиян

Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось на $22,5 млрд
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Shutterstock

Состояние крупнейших бизнесменов России с начала 2025 года выросло на $22,5 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные своего Bloomberg Billionaires Index.

Лидером по росту богатства стал президент «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года увеличил свой капитал на $3,82 млрд — до $31,7 млрд. Почти столько же прибавил и акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов: его капитал вырос на $3,7 млрд, достигнув $16,9 млрд.

Наибольшее снижение капитала зафиксировано у Дмитрия Рыболовлева, владельца футбольного клуба «Монако». Его состояние уменьшилось на $1,77 млрд и сейчас составляет $9,21 млрд.

Bloomberg публикует «Индекс миллиардеров» с 2012 года. В него входят данные о 500 самых богатых людях мира. Рейтинг рассчитывается, в том числе, на основе рыночной стоимости акций компаний.

До этого журнал Forbes составил рейтинг потенциальных наследников российских миллиардеров, разделив активы их родителей между детьми. В топ-5 вошли семьи Алекперовых, Михельсон, Лисиных, Мельниченко и Тимченко, чьи состояния оцениваются в миллиарды долларов.

Ранее поставщик оружия Украине стал богатейшим человеком в Восточной Европе.

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