На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Поставщик оружия Украине стал богатейшим человеком в Восточной Европе

Idnes: поставщик оружия Стрнад стал самым богатым человеком в Восточной Европе
close
aero-space.eu

Поставщик оружия Украине, владелец компании Czechoslovak Group (CSG) 32-летний Михал Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы. Об этом пишет чешское издание Idnes со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

«Михал Стрнад, чья оружейная компания начинала с продажи списанных советских танков и другой военной техники, увеличил за последний год свое состояние на $7,9 млрд», — говорится в тексте.

Отмечается, что его капитал составил $17,1 млрд.

На предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. Компания развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который покупал старые советские танки и другую военную технику с целью продавать их как металлолом, но вскоре он обнаружил спрос на запасные детали от вооружений в ряде стран Африки. На Украине CSG сообщила о выручке в размере €1,7 миллиарда.

До этого журнал Forbes составил рейтинг потенциальных наследников российских миллиардеров, разделив активы их родителей между детьми.

Ранее в Чехии назвали поражение России на Украине целью своей внешней политики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами