Поставщик оружия Украине стал богатейшим человеком в Восточной Европе

Поставщик оружия Украине, владелец компании Czechoslovak Group (CSG) 32-летний Михал Стрнад стал самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы. Об этом пишет чешское издание Idnes со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

«Михал Стрнад, чья оружейная компания начинала с продажи списанных советских танков и другой военной техники, увеличил за последний год свое состояние на $7,9 млрд», — говорится в тексте.

Отмечается, что его капитал составил $17,1 млрд.

На предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. Компания развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который покупал старые советские танки и другую военную технику с целью продавать их как металлолом, но вскоре он обнаружил спрос на запасные детали от вооружений в ряде стран Африки. На Украине CSG сообщила о выручке в размере €1,7 миллиарда.

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