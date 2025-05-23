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Forbes назвал самых богатых наследников России

Юсуф Алекперов признан богатейшим российским наследником по версии Forbes
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Sticky Notes Queen/Shutterstock/FOTODOM

Журнал Forbes составил рейтинг потенциальных наследников российских миллиардеров, разделив активы их родителей между детьми. В топ-5 вошли семьи Алекперовых, Михельсон, Лисиных, Мельниченко и Тимченко, чьи состояния оцениваются в миллиарды долларов.

Юсуф Алекперов (сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова) возглавил список с потенциальным наследством в $28,7 млрд. Ему может достаться 28,3% акций нефтяной компании.

Виктория Михельсон (дочь совладельца «Новатэка» и «Сибура») заняла второе место — ее доля оценивается в $14,2 млрд.

Дети Владимира Лисина (Дмитрий, Юрий, Анастасия) делят третью строчку. Каждому из них может перейти по $8,83 млрд от активов Новолипецкого металлургического комбината и «Первой портовой компании».

Таре и Адриану Мельниченко (детям владельца «Еврохима» и СУЭК) прогнозируют наследство по $8,7 млрд.

Наталья Браунинг, Ксения Франк и Иван Тимченко (дети совладельца «Стройтрансгаза») замыкают топ с $7,73 млрд на каждого.

Число новых миллиардеров из России в списке Forbes достигло 146 человек — 15 из них вошли в рейтинг впервые. По числу новичков РФ заняла пятое место. Богатейшим россиянином остался основатель «Лукойла» Вагит Алекперов. Самый богатый новичок — владелец «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Общее состояние российских миллиардеров в 2025 году составило $625,5 млрд и превысило рекорд 2021 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее 4-летняя блогерша попала в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30».

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