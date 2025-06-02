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Бизнес
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Россиянам рассказали о самых опасных способах вложения денег

Финансист Ермилова назвала самыми рискованными инвестициями вложения в стартапы
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Depositphotos

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова рассказала агентству «Прайм» о самых опасных способах вложения денег.

По словам эксперта, обещание быстрого заработка на стартапах может привести к потере денежных средств. Также стоит с осторожностью относиться к предложениям заработка на инвестициях, за ними могут стоять мошенники.

«У нас есть инвестиционные площадки, где стартаперы могут собирать денежные средства и там искать себе возможность по привлечению капитала. Но такие проекты всегда нужно очень тщательно проверять и анализировать их эффективность», — поделилась Ермилова.

Она добавила, что стартапы часто могут быть невыгодными, убыточными и «быстро схлопнуться».

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что наличные доллары нового образца будет сложно приобрести перед началом летнего сезона в России.

Ранее сообщалось об исчезновении новых долларов из российских банков.

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