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SHOT заявил об исчезновении новых долларов из российских банков

SHOT: доллары нового образца исчезли из российских банков
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В российских банках закончились доллары США нового образца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, на сегодняшний день новые банкноты во многих обменниках практически не достать.

В московских кассах SHOT рассказали, что американские доллары в страну не привозят, а продают только то, что приносят люди.

По словам сотрудников одной кредитной организации на Тверской-Ямской, у них вообще не бывает банкнот нового образца. У другого банка на Грузинском Валу в данный момент валюты тоже нет, а в кассе в Настасьинском переулке новых долларов не видели уже два года, говорится в материале.

Небольшое количество новых долларов есть в одном из обменников, но там берут комиссию — за каждые $100 придется заплатить дополнительно 200 рублей.

Сотрудники обменных касс ожидают, что после сезона летних отпусков ситуация ухудшится. Причина этого в том, что российские туристы вывозят остатки новых долларов из страны.

О дефиците новых долларов в крупных российских банках «Газета.Ru» сообщала в апреле. Факт дефицита подтвердили экономисты. По их словам, проблемы с долларами в России начались после введения западных санкций: новые купюры фактически перестали поступать в РФ, а оставшиеся в обороте — в основном старого образца.

Ранее россияне пожаловались на банкоматы, не принимающие новые купюры в 5 тыс. рублей.

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