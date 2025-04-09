Специалист назвал россиянам несколько причин покупать элитное жилье

В Москве зафиксировали резкий рост числа квартир в продаже, стоимость которых стартует от одного миллиарда рублей. Рынок элитного жилья достаточно специфичен и зачастую характеризуется не реальными ценами, а «эмоциональными», считает основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что такие покупки оправданы лишь в некоторых случаях.

«Это не просто квадратные метры, это продукт, как ювелирное украшение. Он не имеет реальной цены, он имеет эмоциональную цену», — отметил эксперт, добавив, что покупка элитной квартиры – это чаще «показная» история.

Разумным приобретением элитной квартиры выглядит, когда она находится в клубном доме, удовлетворяющем потребности жильцов. Например, если дом имеет свою парковку, систему безопасности, охрану и так далее.

Еще один повод совершить такую покупку – это прагматичный подход к продвижению бизнеса, так как зачастую в подобных объектах проводят рабочие встречи. Еще один мотив – светский – связан с желанием устраивать в таких апартаментах вечеринки, приемы.

При этом важно, что покупатель должен владеть всей информацией и знать, как формируются цены, подчеркнул Апрелев. В противном случае, по его словам, человек может купить дорогую квартиру, а впоследствии не суметь продать ее даже вдвое дешевле.

Напомним, специалисты выяснили, что продажи квартир в элитных новостройках в Москве выросли по итогам 2024 года в 1,5 раза относительно показателей 2023 года. В общей сложности, по данным экспертов, в прошлом году в Москве заключили около 1,2 тысячи сделок, в 2023 году — 787. Выросла и площадь реализованного жилья — с 98,2 тысячи «квадратов» до почти 146 тысяч.

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