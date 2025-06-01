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Бизнес
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В США пообещали никогда не объявлять дефолт

Глава Минфина США Бессент заявил, что его страна никогда не объявит дефолт
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Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что его страна никогда не объявит дефолт. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу CBS.

«Я скажу, что США никогда не объявят дефолт. Этого никогда не произойдет, мы на пути к тому, чтобы упредить это, и никогда не врежемся в стену», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Таким образом Бессент прокомментировал законопроект об увеличении потолка госдолга.

10 мая в Минфине США заявляли, что страна может столкнуться с дефолтом уже в августе текущего года.

К августу у Соединенных Штатов могут закончиться деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,2 трлн, если конгресс не повысит потолок задолженности.

Бессент призвал конгресс США увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить «полноту доверия и авторитета Соединенных Штатов».

Ранее бывший депутат Рады заявил, что на Украине «уже давным-давно» наступил дефолт.

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