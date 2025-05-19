Минпромторг отреагировал на данные о возможности нелегального приобретения кодов маркировки

Минпромторг России опроверг данные о возможности нелегального приобретения кодов маркировки «Честный знак» в интернете или на рынках, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что в средствах массовой информации вышли некорректные и критические сюжеты о государственной системе маркировки «Честный знак».

«Утверждается, что можно приобрести нелегально коды маркировки в интернете и на рынках. Авторы подменяют понятие, так как речь идет не о приобретении кодов, а о заказе через посредника услуги it-сопровождения работы в системе маркировки, коды заказываются официально в системе», — указали в Минпромторге.

Там пояснили, что юрлица могут заказать такие услуги у поставщика, однако в то же время они имеют возможность самостоятельно зарегистрироваться и получить коды в системе бесплатно.

До этого «Известия» писали, что систему маркировки «Честный знак», с помощью которой уже на протяжении почти десяти лет власти пытаются защитить различные категории товаров от подделок, назвали непригодной, так как ее коды продаются и покупаются для любой продукции.

Ранее россиянам объяснили, как не попасться на подделку при покупке украшений.