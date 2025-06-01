Названы самые подорожавшие в мире товары в мае

РИА: какао-бобы и платина в мае стали самыми подорожавшими товарами в мире

По итогам мая самыми прибыльными товарами для инвесторов стали какао-бобы и платина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные бирж ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Цена на какао, используемое в производстве шоколада, выросла на 11% за месяц. Из других продуктов заметнее всего подорожал апельсиновый сок — почти на 8%, а также рис и овес — по 2,9%.

Среди металлов наиболее уверенный рост показала платина, подорожав на 9,2%. Также прибавили в цене олово (+5,2%) и медь (+3,1%). Золото росло медленнее и добавило лишь 2,9%.

В энергетике сильнее всего подорожал уголь — на 8,2%. Газ в Европе вырос в цене на 5,5%, а уран — на 5,4%.

А вот больше всего в мае подешевело кофе: цена на робусту упала на 13,2%, на арабику — на 11%. Также заметно снизилась стоимость лития — на 9,2%.

Эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что россияне могут потерять до половины сбережений, вложившись в кофе. По его словам, кофе — крайне волатильный товар, сильно зависящий от погодных изменений в странах произрастания (Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индонезия, Эфиопия).

Ранее россиян предупредили, как изменятся цены на импортные товары в ближайшее время.