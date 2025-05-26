Россиян предупредили, как изменятся цены на импортные товары в ближайшее время

Сейчас картина с импортными товарами в России выглядит не столь мрачно, как это могло бы показаться при первом приближении. Несмотря на периодические скачки валютного курса, укрепление рубля с начала года и накопленные торговые схемы позволяют рынку удерживать более-менее рабочий баланс между спросом, логистикой и конечной ценой для потребителя, рассказал «Газете.Ru» эксперт по международной логистике, генеральный директор AG Logistics Solutions Дмитрий Кузнецов.

Первой категорией, наиболее чувствительной к валютной динамике, традиционно остается электроника.

«Учитывая стабилизацию курса рубля, к концу года ожидается не взрывной рост, а скорее постепенное накопление — в пределах 10–15% за весь 2025 год. Особое внимание — на модели из средней и нижней ценовой категории: именно здесь чаще всего используется схема параллельного импорта, позволяющая поддерживать продажи без привязки к эксклюзивным дистрибьюторам. В то же время отдельные премиальные позиции, вроде новых флагманов Apple или Samsung, могут подскочить на 20–25 %, если логистика будет усложнена, а курс вырастет», — объяснил он.

Одежда и обувь, несмотря на стереотип о доступности, также попадают под валютную и логистическую зависимость. По официальным данным Росстата, за 2024 год одежда подорожала на 11%, а обувь — на 14%.

«В 2025 году тренд сохраняется, но уже с меньшей амплитудой: с начала года рост цен не превысил 4%, а по итогам года ожидается 7–12 %, в зависимости от сегмента. Особенно чувствителен премиум — продукция европейских брендов дорожает быстрее. В массовом сегменте усиливается роль поставок из Узбекистана, Бангладеш и Вьетнама, что позволяет сдерживать общий рост», — сказал эксперт.

Мебель, сантехника, отделочные материалы и товары для дома, скорее всего, будут менее подвержены подорожанию и, возможно, цены даже останутся плюс-минус прежними: контейнерные перевозки из Азии в первом полугодии 2025 года показывали устойчивое снижение цен, особенно если речь идет о крупногабаритных позициях.

«Поэтому вкупе с укрепившимся рублем не ожидается увеличение цены на данные товарные группы из Азии и Китая», — отметил он.

Что касается европейских марок, то рост цен на мебель в 2025 году ожидается в пределах 10–15 %, причем наибольший скачок — в категориях, где высокая доля импортных комплектующих: например, кухонные гарнитуры европейских марок. Однако с апреля в России начались попытки локализации некоторых товарных линеек, в том числе с использованием параллельно ввезенных деталей IKEA, что может замедлить темпы удорожания в 3–4 квартале.

Отдельное внимание заслуживают косметика и парфюмерия. В этом сегменте спрос устойчиво растет, а из-за ограниченного числа поставщиков ценовой рост может составить 12–18 % до конца года, особенно это касается полюбившейся европейской и корейской продукции, где порой мало альтернативы. При этом массовые бренды, локализованные в странах ЕАЭС, растут медленнее — в пределах 6–9%.

«Итоговая картина такова: импортные товары в 2025 году дорожают, но в среднем не драматично. Рост цен остается в рамках общей инфляции, с локальными всплесками в отдельных нишах. Какие-то товары и вовсе не подорожают из-за локального укрепления курса рубля и снижения цен на контейнерные перевозки из Азии. Основным фактором, влияющим на конечную стоимость, остается валютный курс, а также уровень насыщенности внутреннего рынка и наличие альтернативных схем поставок. И хотя о возвращении прежнего потребительского изобилия речи пока не идет, ситуация далека от обвала и рынок перестраивается, но не сворачивается», — резюмировал эксперт.

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