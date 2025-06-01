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Бизнес
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Американский профессор заявил о способности Украины стать развитой экономикой

Профессор Сакс: Украина станет развитой экономикой в случае наступления мира
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Depositphotos

Украина имеет шанс стать устойчиво развивающимся экономическим пространством в случае урегулирования конфликта и достижения мира. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс.

По его словам, у Украины есть необходимый потенциал для диверсификации экономики.

«Это не примитивная экономика — это аграрная держава, у нее может быть потенциал в горнодобывающей отрасли, это промышленная экономика, экономика услуг», — добавил специалист.

В апреле газета The Financial Times со ссылкой на министерство финансов Украины сообщила, что власти страны не смогли договориться с инвесторами о реструктуризации долга. На этом фоне Киев должен был до конца мая решить вопрос об объявлении дефолта по выплате около $600 млн по ценным бумагам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 мая депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что государственный и гарантированный государством долг Украины в апреле текущего года увеличился на 5% и достиг $180 млрд. Как он отметил, почти весь рост внешнего долга страны за четыре месяца с начала 2025 года составляет увеличение задолженности перед Европейским союзом.

Ранее бывший главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный назвал критическим текущее состояние экономики страны.

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