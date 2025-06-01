Эксперт допустил, что средняя зарплата в России превысит 105 тысяч рублей

Доцент Балынин: средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей

Средняя зарплата в России в 2025 году может превысить 105 тысяч рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«В этом году в показателе средней заработной платы удастся преодолеть отметку в 105 тысяч рублей. Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19% прирост», — отметил он.

Балынин добавил, что в прошлом году размер средней зарплаты составил 87 952 рубля.

28 мая «Известия» со ссылкой на аналитиков писали, что средняя зарплата в России к концу 2025 года может составить порядка 100 тысяч рублей до вычета налогов. За год этот показатель вырастет на 12%, поскольку в начале текущего года средняя зарплата составляла почти 89 тысяч рублей, отметило издание. При этом за 2024-й среднее жалованье увеличилось быстрее — на 18%.

По информации «Известий», в настоящее время средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей в сферах добычи полезных ископаемых, IT и связи, научной и технической деятельности, финансах и страховании, строительстве, транспортировке и хранении.

Ранее была названа сумма, которая нужна для получения в старости 150 тыс. рублей ежемесячно.