В Ингушетии арестовали третьего фигуранта по делу о краже 130 млн рублей

«Интерфакс»: в Ингушетии арестовали третьего налоговика по делу о краже ₽130 млн

В Ингушетии арестовали третьего сотрудника Налоговой службы по делу о краже ₽130 млн из бюджета. Об этом пишет «Интерфакс».

Мужчина арестован до 29 июля по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы налоговики внесли в автоматизированную информационную систему заведомо ложные сведения о проведении камеральных проверок и отсутствии правонарушений компанией, не выплатившей в полном объеме налог на добавочную стоимость (НДС).

До этого в ХМАО сотрудницу ФНС обвинили в махинациях с налогами на 37 млн рублей.

СК считает, что с января 2023-го по январь 2024 года сотрудница налоговой незаконно оформила 304 мигрантам возврат НДФЛ. За это она получила взятки общей суммой в 360 тысяч рублей. Ущерб, нанесенный государству, оценивают более чем в 37 млн рублей.

После выявления фактов коррупции женщину уволили, а налоговой удалось возместить часть средств, перечисленных иностранцам.

Ранее в США налоговики язвительно ответили на приказ Маска об отчете за неделю.