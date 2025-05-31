Рубль вошел в тройку валют с наибольшим укреплением к доллару в мае

Рубль в мае вошел в топ-3 валют, укрепившись по отношению к доллару на 4,34%

В мае рубль стал одной из трех валют, которые сильнее всего укрепились по отношению к американскому доллару, уступив по росту только ганскому седи и тайваньскому доллару. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, за последний месяц весны российская валюта укрепилась к доллару на 4,34%. При этом национальная валюта Ганы выросла на 37,66%, а тайваньский доллар — на 7,42%.

В пятерку лидеров по укреплению также вошли корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%).

«Среди укрепившихся валют также оказались колумбийское песо (2,72 процента), норвежская крона (2,61 процента), тайский бат (2,31 процента), афгани и египетский фунт (по 2,13 процента)», – говорится в материале.

При этом сильнее всего по отношению к доллару в мае упала турецкая лира – показатель снизился на 1,92%. В число валют с отрицательной динамикой также попали гонконгский доллар (-1,09%), аргентинское песо (-0,59%), бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).

До этого российские турагентства сообщили, что резкое укрепление рубля к основным мировым валютам начинает играть против туризма в стране.

Ранее инвестиционный стратег Бахтин назвал условие падения курса доллара до 75 рублей.