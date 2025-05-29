«Дойдет до 95–120 рублей». Что будет с курсом доллара?

Курс доллара на внебиржевом рынке 29 мая опускался ниже 78 рублей, евро — ниже 89 рублей впервые за два года. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», связывают это с активизацией переговоров по Украине и ослаблением доллара на глобальном рынке. В то же время эксперты отметили, что рубль переоценен примерно на 15%. Что произойдет с курсами зарубежных валют дальше, какими будут новые минимумы доллара и евро и стоит ли покупать валюту сейчас — в нашем материале.

Курс доллара на внебиржевом рынке 29 мая опускался до 77,46 рубля, евро — до 88 рублей впервые с 31 мая 2023 года. К 14:21 мск доллар стоил 78,8 рубля, евро — 88,58 рубля. С начала года рубль подорожал к доллару более чем на 31%, к евро — более чем на 25%. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», объяснили укрепление рубля прогрессом в переговорном процессе между Россией и Украиной.

«Назначена дата нового раунда переговоров по мирному урегулированию (Россия предложила провести встречу 2 июня, Украина на момент публикации не подтвердила своего согласия. — «Газета.Ru»), а США не будут вводить новых антироссийских санкций. Фундаментально сил рублю придает сохраняющийся дисбаланс между предложением валюты и спросом на нее. Последний подавлен высокими процентными ставками, мы видим резкое замедление корпоративного и потребительского кредитования, спроса на товары длительного пользования — бытовую технику, автомобили, — которые главным образом поставляются из-за рубежа. В то же время приток экспортной выручки остается относительно стабильным», — пояснил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

С ним согласился кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Новые двухлетние максимумы рубля и минимумы валют с 2023 года в моменте связаны с улучшением геополитического фона. На рынке уже и так избыток валюты, а тут еще и позитив по переговорам», — пояснил Зельцер.

Что будет дальше с долларом и евро

Экономисты уверены, что курсы иностранных валют не задержатся на минимальных отметках надолго. Летом прогнозируется сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюту под импорт и снижение ключевой ставки ЦБ — все это перспективные факторы разворота курсов инвалют со дна и отката рубля с вершин.

«Исходя из накопленной инфляции и торговых условий, сейчас курс рубля переукреплен примерно на 15% , а реальный эффективный обменный курс национальной валюты слишком высокий. Это значит, что торговые условия для российских импортеров выгодные, а для экспортеров невыгодные. Такая ситуация может привести к росту импорта, сокращению экспорта, а также снизить объем предложения валюты на внутреннем рынке и ослабить рубль. Российские экспортеры получают сейчас двойной удар по своей выручке в рублях — снижение цен в долларах на нефть, уголь и другие экспортные товары с одной стороны, и укрепление курса рубля — с другой», — сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

По его словам, такое развитие событий негативно влияет не только на доходы экспортеров, но и на пополнение бюджета за счет собираемых с них налогов. По мнению Михеева, такая ситуация не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе.

Эксперт отметил, что с приближением туристического сезона ожидается рост сезонного спроса на иностранную валюту для поездок за рубеж. Ежегодный объем валютных покупок на туристические цели достигает $30 млрд, и этот фактор окажет умеренное давление на рубль в сторону ослабления.

«Вряд ли доллар и евро упадут еще сильнее — максимум на один рубль. Вероятно, что на фоне эмоций американская валюта еще снизится до 77 рублей, но далее начнется ее укрепление», — считает доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

Бахтин отметил, что, если вторая фаза переговоров будет более результативной, доллар может краткосрочно опуститься до 75 рублей, евро — до 84–85 рублей. Но это, по его словам, «предельные уровни, после которых начнется обратное движение». Базовый прогноз инвестстратега на лето: 85 рублей за доллар и 94–95 рублей за евро, а к концу года — 90–92 рубля и 98–100 рублей соответственно.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавил, что рубль может еще немного укрепиться, но это будет временно. По его мнению, к концу лета реалистичен доллар по 85–90 рублей .

Стоит ли сейчас покупать валюту

На этом фоне эксперты считают текущие уровни курсов зарубежных валют подходящими для покупок — как под летние поездки, так и с инвестиционным прицелом.

Основатель SharesPro Денис Астафьев сказал «Газете.Ru», что в долгосрочной перспективе вложения в доллары и евро могут принести доходность в 30–40%.

«На горизонте года – полутора лет стратегия «купить доллар и держать» выглядит обоснованной. Даже доллар по 75–78 рублей — хорошая точка входа. Потенциал доходности доллара доходит до 30–40%, если курс дойдет до 95–120 рублей, что вполне вероятно к 2025–2026 годам», — пояснил эксперт.

По мнению Бахтина, текущий период также видится оптимальным для покупки валюты как под летние зарубежные поездки, так и для инвестиций.

«При этом стоит отметить, что доллары и евро сохраняют повышенные инфраструктурные риски для россиян, а сами по себе валюты — не полноценный объект для инвестиций, стоит учитывать конверсионные издержки и инфляцию в странах-эмитентах. Инвесторам для диверсификации разумно выбирать валютные инструменты в дружественных валютах, например, юаневые облигации российских компаний», — рекомендовал Бахтин.

Тимошенко также считает текущий уровень привлекательным для покупок на отпускной период. А главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин предупредил о рисках инвестиций в доллары и евро.

«Инвестирование в валюту — занятие неочевидное. Рубль может дополнительно укрепиться, если в ближайшие дни будет заметный прогресс на переговорах. Доходность по самым простым рублевым депозитам гораздо выше, чем по доступным инструментам, номинированным или привязанным к валюте. При приобретении наличной валюты также довольно велик спред между покупкой и продажей, что увеличивает издержки. А никакого дохода она не приносит. Все эти риски необходимо учитывать», — сказал он.