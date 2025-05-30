Сильный рубль назвали проблемой для туризма

Резкое укрепление рубля к основным мировым валютам начинает играть против российского туризма. Как отмечают ведущие участники отрасли, в частности туроператоры «Академсервис» и «Невские сезоны», курс национальной валюты стал препятствием для въездного потока, передает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Иностранные туристы пересматривают свои планы, а некоторые группы и вовсе отменяют поездки в Россию. Основная проблема — несоответствие между реальной стоимостью турпродукта и ожиданиями зарубежных партнеров. Услуги внутри страны, пересчитанные в доллары или евро, становятся заметно дороже для иностранных клиентов. Наши зарубежные партнеры реагируют на это очень остро — буквально каждый шаг сопровождается запросами на пересчет стоимости. При этом спрос на размещение высокого уровня остаётся высоким, и ни о каких скидках речи не идет», — рассказали в одном из профильных туроператоров.

Дополнительную нагрузку на бюджеты иностранных путешественников создает рост внутренних цен. По оценкам компаний, стоимость гостиниц и транспортного обслуживания в пиковый сезон увеличилась минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. В итоге отдых в России становится не просто дорогим, а существенно дороже средней мировой планки.

Согласно данным Всемирной туристической организации, средняя стоимость зарубежной поездки для туриста по миру составляет около $1,5 тыс. В то же время тур в Россию, включая перелет, уже обходитcя иностранному туристу в сумму от $2 тыс. и выше. Это делает российское направление менее конкурентоспособным, особенно на фоне множества других стран с более выгодными условиями и гибкой ценовой политикой.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, ждать ли укрепления рубля в дальнейшем.