Трамп значительно поднял пошлины на импорт стали в США

Трамп увеличил пошлины на импорт стали в США до 50%

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увеличил пошлины на импорт стали в США до 50%. Об этом он заявил в Пенсильвании на заводе компании US Steel, передает РИА Новости.

«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — заявил Трамп.

Заявление Трампа прозвучало на фоне заключения с Японией сделки, которая предусматривает многомиллиардные инвестиции и сохранение американского контроля над сталелитейным предприятием в Пенсильвании.

Накануне в США апелляционный суд восстановил действие указов главы Белого дома Дональда Трампа о введении торговых пошлин.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.