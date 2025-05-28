Стало известно, что можно купить на среднюю пенсию

На среднюю пенсию россияне могут купить 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова. По ее словам, в среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии.

«По данным того же Росстата на март 2025 года, цена за минимальный набор продуктов питания составляет 7,5 тыс. рублей, куда входят основные продовольственные позиции: мясо, рыба, крупа, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье, приправы. В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тыс. рублей. Примерный среднедневной рацион пенсионера по набору, который он может себе позволить, должен состоять из буханки ржаного хлеба, пол-литра молока, одного яйца (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, 45 г творога с 8 г сметаны. Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в три дня, сладости — одну карамельку или печенье за два дня», — отметила Фатхлисламова.

Она добавила, что фиксированный набор потребительских товаров и услуг включает также расходы на одежду, ЖКХ, некоторые услуги и на март 2025 года оценивается в 24,5 тыс. рублей. Экономист подчеркнула, что данный набор «съедает» 98% средней пенсии по старости. У пенсионера почти не остается денег на приобретение необходимых лекарственных препаратов и получения платных лечебных услуг, не говоря уже о покупке прочих «излишеств», заключила экономист.

По данным Соцфонда, средний размер пенсии по старости по России на 1 апреля 2025 года составляет чуть более 25 тыс. рублей. Средняя пенсия по старости выше среднероссийского уровня наблюдается в 30 российских регионах из 89. Больше всего пенсию по старости получают на Чукотке — 41,5 тыс. рублей, меньше всего — в Кабардино-Балкарии — 19,1 тыс. рублей. Согласно принятым социальным стандартам в России, границей бедности выступает прожиточный минимум. Для пенсионеров на 2025 год он составляет 15,2 тыс. рублей.

Ранее был назван размер пенсии по инвалидности.