Назван размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии для инвалидов I группы составляет 18 745,06 рубля в 2025 году, рассказала «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

«Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые признаны инвалидами, независимо от величины их трудового стажа и продолжения (или не продолжения) инвалидом трудовой деятельности. Социальная пенсия по инвалидности назначается нетрудоспособным гражданам (в том числе, детям), ранее не работавшим и не имеющим ни одного дня страхового стажа. Страховая пенсия по инвалидности включает две составляющие: сама страховая пенсия, которая рассчитывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), помноженного на стоимость одного ИПК, и фиксированной части», — отметила Епифанова.

По ее словам, размер пенсии по инвалидности II группы составляет 8728,73 рубля, III группы — 4364,37 рубля. Инвалиды с детства I группы получают социальную пенсию в 21 177,59 рубля, II группы — 7648,24 рубля, III группы — 8824,08 рубля.

По словам Епифановой, данные выплаты ежегодно индексируются, и в 2025 году повышение составило 14,75%.

Сенатор добавила, что существует отдельная категория государственных пенсий для определенных групп, таких как участники боевых действий, ветераны и военные инвалиды. Епифанова уточнила, что их выплаты рассчитываются от базовой социальной пенсии и могут составлять от 50 до 300% ее размера — в зависимости от статуса и степени инвалидности.

В России группы инвалидности (I, II и III) устанавливаются не по конкретным заболеваниям, а на основе степени стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, определяемых медико-социальной экспертизой (МСЭ). Однако существуют заболевания, при которых чаще всего присваивается та или иная группа инвалидности.

I группа инвалидности присваивается при наиболее тяжелых нарушениях (IV степень — 90–100% утраты функций). Это заболевания, полностью исключающие способность к самообслуживанию и требующие постоянного ухода. К таким состояниям относятся:

• полная слепота обоих глаз;

• тяжелые формы психических расстройств (например, шизофрения в хронической форме);

• детский церебральный паралич с выраженными двигательными нарушениями;

• злокачественные опухоли в терминальной стадии;

• тяжелые формы сердечной или дыхательной недостаточности;

• хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии (при отказе трансплантации).

II группа инвалидности назначается при выраженных нарушениях (III степень — 70–80%), когда пациент может частично себя обслуживать, но нуждается в помощи. Примеры заболеваний:

• значительное снижение зрения обоих глаз;

• цирроз печени и другие тяжелые хронические заболевания внутренних органов;

• выраженные нарушения слуха;

• серьезные поражения опорно-двигательного аппарата;

• сердечно-сосудистые и легочные заболевания с выраженной недостаточностью.

III группа инвалидности устанавливается при умеренных нарушениях (II степень — 40–60%), когда у человека есть ограничения в трудовой деятельности или быту, но он способен к самообслуживанию. Часто присваивается при:

• умеренной степени сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточности;

• заболеваниях позвоночника, суставах, мышцах, затрудняющих работу;

• снижении слуха или зрения, при котором затруднена профессиональная деятельность.

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