Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу

Суд швейцарского кантона Цуг 9 мая в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации Nord Stream 2 AG. Это следует из отчетности «Газпрома» по МСФО.

«В установленный законодательством Швейцарии срок решение суда обжаловано не было, соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращен», — говорится в отчете.

Ранее суд Цуга утвердил мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока - 2» — и ее кредиторов, заключенное 30 апреля. Суд в порядке исключения до 9 мая 2025 года продлевал окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG, который должен был истечь в январе текущего года. Кроме того, компания до 9 мая получала отсрочку в сроках расчетов по долгам с мелкими кредиторами проекта. Nord Stream 2 AG по ходу судебного процесса допускал, что для удовлетворения требований крупных инвесторов, возможно, потребуется продажа газопровода или реструктуризация компании.

До этого Bild со ссылкой на источники сообщил, что ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

Ранее в Германии призвали возобновить поставки российского газа через «Северные потоки».