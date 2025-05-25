Банк в Германии заблокировал счет экс-канцлера из-за возможных санкций

Ганноверский банк Sparkasse Hannover год назад заблокировал счет бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на получение переводов от оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, руководство банка выразило опасения в письме Шредеру, что на кредитную организацию могут наложить санкции со стороны США, если она продолжит зачислять зачислять средства на счет экс-канцлера.

В публикации подчеркивается, что причина блокировки счета неочевидна, ведь Шредер не включен ни в один санкционный список.

Bild отмечает, что блокировка произошла в июне 2024 года, через несколько недель после инаугурации бургомистра Ганновера Белиты Онайя, который критиковал Шредера и требовал отозвать у него звание почетного жителя Ганновера.

До этого сообщалось, что Шредер по-прежнему позитивно оценивает проект «Северный поток — 2» и в целом считает правильным, что Германия делала ставку на поставки газа из РФ.

Ранее экс-главред Bild извинился перед Шредером.