В России могут отменить налог на проценты по трехлетним вкладам

В Госдуму внесут проект об отмене налога на проценты по трехлетним вкладам

Законопроект об отмене подоходного налога для процентов по трехлетним банковским вкладам будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на съезде Ассоциации банков России, передает ТАСС.

«Мы внесем законопроект об освобождении таких вкладов от НДФЛ. Рассчитываю на поддержку Госдумы», — отметил Аксаков.

В 2024 году Банк России поддержал инициативу по налоговым льготам для вкладов сроком от трех лет.

13 мая старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин заявил, что для получения пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, потребуется вклад на сумму около 6,5 млн рублей. Расчет учитывает действующий налог на вклады: доход до 210 тыс. рублей в год не облагается сбором. Если ЦБ повысит ключевую ставку до конца года, увеличится и необлагаемый лимит.

По словам Алутина, текущие ставки по долгосрочным вкладам (1,5-3 года) достигают 13,8–14,6% годовых, а на срок до года можно найти предложения до 20%. Однако банки часто ограничивают максимальную сумму вложений — например, 1,5 млн рублей.

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