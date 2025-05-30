Названо условие падения курса доллара до 75 рублей

Курс доллара опустится до 75 рублей, а евро — до 84–85 рублей, если вторая фаза российско-украинских переговоров будет результативной, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Назначена дата нового раунда переговоров по мирному урегулированию (Россия предложила провести встречу 2 июня, Украина на момент публикации официально не подтвердила своего согласия. — «Газета.Ru»), а США не будут вводить новых антироссийских санкций. Фундаментально сил рублю придает сохраняющийся дисбаланс между предложением валюты и спросом на нее. Последний подавлен высокими процентными ставками, мы видим резкое замедление корпоративного и потребительского кредитования, спроса на товары длительного пользования — бытовую технику, автомобили, — которые главным образом поставляются из-за рубежа. В то же время приток экспортной выручки остается относительно стабильным», — отметил Бахтин.

Однако это, по его словам, «предельные уровни, после которых начнется обратное движение». По прогнозу Бахтина, летом доллар будет стоить 85 рублей, евро — 94–95 рублей, а к концу года — 90–92 рубля и 98–100 рублей соответственно.

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30 мая к 11:37 мск курс доллара превышал 79 рублей, евро — 89 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.