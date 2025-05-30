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В России предложили ограничить работу банковских карт для иностранцев

Негляд: действие банковских карт для иностранцев нужно сократить до года
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.

Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди иностранцев.

«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», — заявил Негляд.

По его словам, проблема наблюдается не только в России.

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля отметил, что порядка 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Центробанк фиксирует рост использования их банковских карт для обналичивания.

До этого МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов Центробанка России.

Ранее экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина.

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