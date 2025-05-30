В России предложили ограничить работу банковских карт для иностранцев

Срок действия банковских карт для иностранцев необходимо сократить до года. Об этом в ходе пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд, передает ТАСС.
Ограничение работы банковских карт предлагается осуществлять в рамках борьбы с дропперами среди иностранцев.
«Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов», — заявил Негляд.
По его словам, проблема наблюдается не только в России.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля отметил, что порядка 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Центробанк фиксирует рост использования их банковских карт для обналичивания.
До этого МВД РФ призвало не отдавать карты незнакомцам, чтобы не попасть в базу дропперов Центробанка России.
Ранее экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина.