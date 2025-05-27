На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина

Экономист Гиринский: сокращение числа банковских карт спасет от дропперов
close
olgsera/Shutterstock/FOTODOM

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИАМО прокомментировал новость о том, что в России осенью могут ограничить до 20 количество банковских карт, оформляемых на одного человека. По мнению эксперта, такое решение может оптимизировать ряд банковских услуг.

Он отметил, что данная мера направлена в первую очередь на борьбу с дропперами, которые берут в аренду чужие карты и осуществляют операции. По его словам, данный процесс зачастую связан с выводом средств криминального или полукриминального происхождения.

«В принципе думается, что для конкретного гражданина в одновременном пользовании вполне комфортно обойтись относительно небольшим количеством дебетовых и кредитовых банковских карт», — полагает Гиринский.

О предстоящем ограничении количества банковских карт на одно физическое лицо сообщил накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что доля пользователей, у которых количество активных карт превышает 20, составляет порядка 0,5% или даже 0,25% от количества активных клиентов. Поэтому новая мера может затронуть лишь несколько сотен тысяч граждан.

Ранее в банке предупредили о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами