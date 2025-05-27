Экономист поддержал ограничение числа банковских карт на одного россиянина

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИАМО прокомментировал новость о том, что в России осенью могут ограничить до 20 количество банковских карт, оформляемых на одного человека. По мнению эксперта, такое решение может оптимизировать ряд банковских услуг.

Он отметил, что данная мера направлена в первую очередь на борьбу с дропперами, которые берут в аренду чужие карты и осуществляют операции. По его словам, данный процесс зачастую связан с выводом средств криминального или полукриминального происхождения.

«В принципе думается, что для конкретного гражданина в одновременном пользовании вполне комфортно обойтись относительно небольшим количеством дебетовых и кредитовых банковских карт», — полагает Гиринский.

О предстоящем ограничении количества банковских карт на одно физическое лицо сообщил накануне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Опрошенные «Известиями» эксперты обратили внимание на то, что доля пользователей, у которых количество активных карт превышает 20, составляет порядка 0,5% или даже 0,25% от количества активных клиентов. Поэтому новая мера может затронуть лишь несколько сотен тысяч граждан.

Ранее в банке предупредили о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт.