Евросоюз потерял четверть доходов от продажи алмазов

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов по итогам первых четырех месяцев упали на четверть. Об этом сообщает РИА Новости.

За январь — апрель ЕС продал за рубеж алмазов на €2,5 млрд. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го показатель составил €3,34 млрд.

Главная причина снижения импорта заключается в сокращении поставок алмазов в Европу, поскольку сам регион не добывает эти камни. С начала года поставки алмазов в ЕС упали на 29%, до €2,66 млрд.

Примерно треть из выпавшего объема пришлось на РФ. С 1 января 2024 года страны G7 ввели запрет на ввоз необработанных российских алмазов. Также экспорт алмазов в Евросоюз с начала года заметно сократили ОАЭ (на 303 кг), Канада (на 234 кг), Ангола (на 80 кг) и Китай (на 66 кг).

В прошлом месяце сообщалось, что США ослабили контроль над санкциями против алмазов из России.

Ранее De Beers предложила ввести меры контроля за российскими алмазами в Европе.