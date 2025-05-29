Банк России установил официальный курс доллара ниже 79 рублей

Банк России впервые с 13 мая 2023 года понизил курс доллара до 78,5 рубля

Банк России решил установить официальный курс доллара США на 30 мая на уровне 78,49 рубля — впервые с 13 мая 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,94 рубля. Кроме того, курс юаня понижен до 10,89 рубля.

20 мая директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец заявил, что рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару. На это влияет множество различных факторов, включая сокращение импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Однако главная причина стабильности рубля — это «долларовые заначки» россиян, достигающие $100 млрд, добавил эксперт.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер сообщал, что в июне курс доллара составит 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей. По его словам, с начала года курсы иностранных валют просели на 20%. Эксперт подчеркнул, что курсы зарубежных валют находятся на дне цикла, и позже они будут дороже.

Ранее экономист объяснил, как экономике России вредит растущий курс рубля.