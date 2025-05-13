Спрогнозированы курсы доллара и юаня на июнь

В июне курс доллара составит 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«С начала года курсы иностранных валют просели на 20%. Однако по-прежнему считаем, что курсы зарубежных валют находятся на дне цикла, позже они будут дороже. И для таких оценок есть факторы. Во-первых, ⁠прогнозируется сокращение экспорта. Это уменьшит предложение валюты на рынке. Во-вторых, вероятно восстановление импорта. Это увеличит спрос на валюту. В-третьих, ЦБ и Минфин обсуждают корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки экспортеров. В-четвертых, ЦБ в начале лета может задуматься над первым снижением ключевой ставки. Послабление денежно-кредитной политики прекратит оказывать поддержку национальной валюте», — отметил Зельцер.

Уже после майских праздников курс доллара приблизится к 85 рублям, а юаня — к 11,5 рубля.

12 мая доллар стоил более 81 рубля, евро — 90 рублей, юань — свыше 11 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.