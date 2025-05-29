На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

Киев договорился с МВФ о новом транше в $500 млн

Украинские власти достигли предварительной договоренности с МВФ о новом транше
close
Yuri Gripas/Reuters

Киев и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительной договоренности о новом денежном транше в $500 млн украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВФ.

«МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда», — говорится в сообщении.

Если сделка будет одобрена окончательно, что Киев суммарно получит $10,65 млрд в рамках программы.

28 мая британская газета The Telegraph сообщила, что Украина попала в непростую ситуацию из-за отсутствия экономических обязательств Запада по поддержке страны в следующем году. Издание обратило внимание на то, что без помощи Запада Киев столкнется с огромными трудностями, поскольку бюджет страны чуть более чем на половину состоит из иностранного финансирования.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла сотни миллионов долларов на закупках вооружения.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами