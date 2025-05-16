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СМИ: Украина потеряла сотни миллионов долларов на закупках вооружения

FT: власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, закупая вооружение
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U.S. Air Force/Global Look Press

Власти Украины в ходе закупок вооружения у ненадежных поставщиков потеряли сотни миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В некоторых случаях Киев платил крупные задатки малоизвестным компаниям, которые до сих пор не поставили оружие, говорится в публикации. Источники FT также сообщили о случаях, когда вооружение покупалось по «крайне завышенным ценам», но оказывалось непригодным для использования.

Попытки закупать вооружение у сомнительных поставщиков и через третьих лиц обернулись для Украины «потерей сотен миллионов долларов» за три года, добавило издание.

14 мая министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что Украина не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Марченко уточнил, что в этом году дефицит составляет $39,3 млрд.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее экс-премьер Азаров сообщил, что Украине нечем будет отдавать набранные Зеленским долги.

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