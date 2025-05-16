Россиянам объяснили, как подготовить финансовую подушку к выходу на пенсию

Россиянам важно позаботиться о том, чтобы иметь в старости нормальный доход, помимо пенсии. Для этого в течение трудового возраста важно откладывать деньги, чтобы к моменту выхода на пенсию у человека уже была сформирована финансовая подушка, объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Для формирования дополнительной пенсии важно сочетать дисциплину, диверсификацию и стратегический подход. Большая часть людей, по моим наблюдениям, готова тратить, но не сберегать средства», — отметил эксперт.

Он пояснил, что для сбережения средств необходимо откладывать по 20–30% от ежемесячного дохода, при этом используя те финансовые инструменты, которые позволяют обогнать инфляцию. Так, есть консервативные способы – например, вклады на полгода-год, а также гособлигации и вложения денег в золото как гарантия безопасности на случай кризиса.

А вот к рисковым инструментам Антонов отнес акции дивидендных компаний, долговой рынок и паевые инвестиционные фонды (ПИФы), отметив, что с такими подходами к накоплению средств нужно соблюдать осторожность.

Постепенно накапливая капитал, человек со временем сможет начать получать прибыль из пассивных источников дохода. Есть шанс, что получится приобрести квартиру, вложиться в фонд недвижимости и так далее.

«Главное — увеличивать доходы, чтобы наращивать сумму инвестиций. И избегайте импульсивных решений», — заключил аналитик.

До этого эксперт в сфере финансов и банковского дела, доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев заявил, что россиянам нельзя рассчитывать только на одну пенсию в старости – такой подход опасен тем, что в результате придется жить не в самых комфортных жизненных условиях. Справиться без накоплений с обычной пенсией можно, если в старости у человека окажутся рядом заботливые родственники. Но если у тех самих будут финансовые трудности, то пенсионного обеспечения на комфортную жизнь не хватит — пенсии сегодня в России низкие, даже базовых потребностей они порой не покрывают, подчеркнул экономист. Среди популярных способов копить на старость эксперт назвал накопления на банковских депозитах, покупку недвижимости, накопительное страхование жизни.

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