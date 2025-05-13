В России назвали сумму вклада для пассивного дохода на уровне средней зарплаты

Для получения пассивного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, потребуется вклад на сумму около 6,5 млн рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.

Расчет учитывает действующий налог на вклады: доход до 210 тыс. рублей в год не облагается сбором. Если ЦБ повысит ключевую ставку до конца года, увеличится и необлагаемый лимит.

По словам Алутина, текущие ставки по долгосрочным вкладам (1,5-3 года) достигают 13,8–14,6% годовых, а на срок до года можно найти предложения до 20%. Однако банки часто ограничивают максимальную сумму вложений — например, 1,5 млн рублей.

«Выход — распределить крупные средства между несколькими банками под максимальный процент», — посоветовал эксперт.

В современном мире каждый задумывается о том, как правильно распорядиться своими финансами. Вопрос накопления средств становится особенно актуальным, когда речь идет о защите будущего — своего и своих близких. Согласно последним данным, в прошлом году денежный оборот вырос на 5,1%. По данным регулятора, в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 трлн рублей. Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц: поступления по ним увеличились на 2,3% — до 9,8 трлн рублей. Приток наличных во вклады граждан вырос на 6,2% — до рекордных 5,1 трлн рублей. Это подтверждает, что традиционные и даже консервативные финансовые инструменты, такие как вклады, остаются популярными у населения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финконсультант дала рекомендации по накоплению средств на учебу ребенка в вузе.