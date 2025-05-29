Стало известно, кто может стоять за покупкой российского бизнеса UniCredit

Бенефициаром покупки российского Юникредит-банка у итальянской Unicredit Group с дисконтом в 60% могут быть структуры «Альфа-групп». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания, сделка может совершаться в интересах «Альфа-групп», в периметр которого входит компания А1. «Коммерсантъ» также пишет, что главный банковский актив «Альфа-групп» — Альфа-банк — с февраля 2023 года находится под санкциями Европы — этим объясняется структура сделки.

В Альфа-банке сообщили газете, что им не известно о планах на слелку. В А1 и «Альфа-групп» на запрос журналистов не ответили.

Накануне Reuters писало, что nри компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии приобрести с большой скидкой российские «дочки» группы UniCredit.

Ожидается, что Asas Capital и Mada Capital, базирующиеся в Дубае, создадут специализированную компанию и объединятся с Inweasta, которая на данный момент уже работает в РФ. Отмечается, что консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский актив со скидкой в 60% от рыночной стоимости. Сделка может быть завершена за 6-9 месяцев.

Ранее в России предупредили европейские банки о рисках банкротства.