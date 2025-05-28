Компании из ОАЭ предложили купить российские активы UniCredit со скидкой

Три компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили казначейству Италии приобрести с большой скидкой российские «дочки» группы UniCredit. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что Asas Capital и Mada Capital, базирующиеся в Дубае, создадут специализированную компанию и объединятся с Inweasta, которая на данный момент уже работает в РФ.

Отмечается, что консорциум из ОАЭ предлагает приобрести российский актив со скидкой в 60% от рыночной стоимости. Сделка может быть завершена за 6-9 месяцев.

В апреле сообщалось, что власти Италии могут потребовать от банка UniCredit «как можно скорее» уйти из России. Уточняется, что власти Италии потребуют от банка уйти с российского рынка для сделки по поглощению UniCredit своего конкурента Banco BPM. Решение по сделке может быть принято 18 апреля. До этого сообщалось, что группа UniCredit может ускорить свой уход из России при прекращении военного конфликта на Украине.

Ранее в России предупредили европейские банки о рисках банкротства.