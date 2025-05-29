Российский банкир заявил, что слух о скорой заморозке вкладов запустили девелоперы

Возникшие в конце 2024 года слухи о скорой заморозке банковских вкладов в России были «блестящим креативом» застройщиков, которые стремились поддержать падающие продажи недвижимости. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, инициатива возымела должный эффект. В банках заметили, что россияне чаще стали брать средства с вкладов для покупки недвижимости. Он добавил, что с конца прошлого года доля этого спроса составила 10%.

Хотимский призвал не критиковать девелоперов за обман покупателей, потому что на рынке каждый борется за выживаемость доступными способами. Банкир выразил мнение, что ситуация в финорганизациях осталась стабильной, а люди покупали квартиры, снимая деньги с депозитов со ставкой под 20%, однако в конечном счете «все участники рынка остались при своих».

В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина называла бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В феврале она также отмечала, что по законам у ЦБ нет полномочий для таких действий. Кроме того, она посчитала заморозку вкладов «абсолютно ненужной».

Ранее россиянам рассказали, вернут ли банки проценты по вкладам.