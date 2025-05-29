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В России резко выросла просрочка по кредиткам

ОКБ: в РФ объем просрочки по кредиткам вырос почти на 70%
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

За последние полгода суммарный объем просрочки по кредитным картам среди россиян увеличился почти на 70% и достиг отметки в 110 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В публикации говорится, что в период с октября 2024-го по апрель 2025-го доля просроченных задолженностей по кредитам достигла 3%. По словам главы ОКБ Михаила Алексина, негативные тенденции стали заметны на внутреннем рынке в прошлом году, а в начале 2025-го ситуация с рисками невыплат обострилась из-за резкого ухудшения качества обслуживания кредитов.

Кроме того, по мнению главы аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олега Абелева, подобный результат может быть связан с падением платежеспособности граждан из-за ускорения инфляции. Он добавил, что темпы роста цен в России в годовом выражении составили 8,3% в I квартале 2025 года.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отметил, что перечисленные факторы заставляют россиян брать кредиты по повышенным ставкам.

До этого исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что россияне втрое чаще стали обращаться к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банках или микрофинансовых организациях (МФО).

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы запретить себе кредиты.

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