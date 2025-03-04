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Больше половины россиян готовы запретить себе кредиты

Webbankir: 60% россиян готовы оформить самозапрет на кредиты
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Павел Бедняков/РИА Новости

Более половины — 60% — россиян собираются оформить самозапрет на кредиты, который начал действовать с 1 марта 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Из них 20% подтвердили, что сделают это однозначно, остальные 40% допускают такую возможность в будущем. Еще 29,5% скорее всего не будут устанавливать самозапрет, и только 10,5% категорически против использования данной меры.

Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, и количество мошенничеств «в разы уменьшится. 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно». 13,4% считают, что самозапрет не сработает вообще, и мошенничество сохранится на нынешнем уровне или даже вырастет.

При этом подавляющее большинство участников опроса (90,7%) считают оформление мошеннических кредитов массовой проблемой в России. Почти треть (31,8%) признались, что сами или их близкие становились жертвами злоумышленников. Каждый десятый (9,3%) сталкивался с подобной ситуацией неоднократно, 22,5% – однажды.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее россиянам объяснили, как будет действовать самозапрет на кредиты.

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