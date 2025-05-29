В Нью-Йорке начнут обучать детей в школах использованию криптовалют

Городские власти Нью-Йорка начнут обучать школьников использованию криптовалют. Об этом РИА Новости сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Он подчеркнул, что обучение будет проходить непосредственно в школах. Мэр Нью-Йорка отметил, что власти города считают чрезвычайно важной работу по большему информированию населения, в том числе детей, об использовании криптовалют.

28 мая вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн.

По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы «величайшим словесным салатом» в истории экс-вице-президента.

Ранее в Центробанке России озвучили позицию по инвестициям в криптовалюты.