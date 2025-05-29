На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке начнут обучать детей в школах использованию криптовалют

Мэр Нью-Йорка Адамс: власти начнут обучать школьников использованию криптовалют
close
Dado Ruvic/Reuters

Городские власти Нью-Йорка начнут обучать школьников использованию криптовалют. Об этом РИА Новости сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Он подчеркнул, что обучение будет проходить непосредственно в школах. Мэр Нью-Йорка отметил, что власти города считают чрезвычайно важной работу по большему информированию населения, в том числе детей, об использовании криптовалют.

28 мая вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил, что готов отдать свой криптокошелек, чтобы бывшая вице-президент Камала Харрис попыталась объяснить, что такое блокчейн.

По его мнению, попытка Харрис объяснить эту технологию стала бы «величайшим словесным салатом» в истории экс-вице-президента.

Ранее в Центробанке России озвучили позицию по инвестициям в криптовалюты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами