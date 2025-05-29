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Геленджик и Анапа обошли Сочи по росту цен на новостройки

Рост цен на новостройки в Геленджике и Анапе оказался выше, чем в Сочи
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AleksNT/Shutterstock/FOTODOM

Геленджик и Анапа опередили Сочи по росту цен на новостройки. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Мир квартир».

Так, новостройки в Геленджике за год подорожали почти на 15%, достигнув 298 тыс. рублей за квадратный метр. Рост цен в Анапе составил 12%, до 260,9 тыс. рублей за квадратный метр. При этом в Сочи цены поднялись всего на 5%, в Новороссийске — на 3%, а в Туапсе подорожание почти не произошло.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке вторичного жилья. В Геленджике оно подорожало на 9%, в Новороссийске — на 7%, в Туапсе и Анапе — на 5%, а в Сочи — всего на 4%.

В целом за год на черноморских курортах новостройки подорожали на 7%, до 270 тыс. рублей за квадратный метр, вторичное жилье — на 6%, до 208,3 тыс. рублей.

28 мая Центральный банк России заявил о рисках появления пузыря на первичном рынке жилья.

11 мая сообщалось, что в России за год подорожала аренда жилья у моря.

Ранее стало известно, где в России самые дорогие новостройки.

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